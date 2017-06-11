射箭》世界盃土耳其站 台灣射手再獲2金1銀1銅

由彭家楙（右起）、譚雅婷、雷千瑩組成的台灣反曲弓女團，摘金後開心與教練倪大智（左一）合影留念。（射箭協會提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年射箭世界盃第二站土耳其站，台灣反曲弓選手今晚再傳回捷報，除了女團、混雙皆搶下金牌，個人賽方面，林詩嘉摘銀、雷千瑩鍍銅，總計本次盃賽，我國一共取得3金、2銀、1銅的大豐收。

寶島射手此行收穫滿滿，昨複合弓陳享宣除了混雙與陳怡宣摘銀，自己也在男子個人賽奪金，寫下台灣複合弓選手參加世界盃的最佳成績。

今天換成反曲弓獎牌戰登場，由譚雅婷、雷千瑩、彭家楙組成的台灣女團率先亮相，她們面對日本一路氣勢如虹，以6：0完封對手搶下金牌；混雙部分，魏均珩與彭家楙在決賽遭遇法國組合，奮戰4局也以5：3順利勝出。

個人賽方面，雷千瑩先在銅牌賽出戰，輕鬆以6：0解決哥倫比亞蘭登，再替台將留下1面獎牌；緊接著於金牌賽上陣的林詩嘉，則與俄羅斯佩羅娃糾纏至加射箭才分勝負，可惜她雖然與對手都射出9分，卻因箭離靶心較遠，只能「銀」恨作收。

台灣隊結束土耳其站賽事後，將直接飛往美國移地訓練，並參加6月20日起開始的世界盃鹽湖城站比賽。