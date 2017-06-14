MLB》接班川崎宗則 金賢洙搞笑模仿隊友（影音）
2017/06/14 13:57
〔體育中心／綜合報導〕韓籍球員金賢洙赴美第2年仍在大聯盟舞台上，他最近為球團拍攝主題日廣告，模仿隊友布里頓（Zach Britton）的投球動作維妙維肖，展現在隊上的好人緣。
過去日籍球星川崎宗則經常在場上模仿隊友大獲好評，如今則由金賢洙上演模仿秀，他在影片中模仿終結者布里頓的準備習慣以及投球動作，為的是宣傳7月1日的主題日，當天將發送2萬5000份的布里頓搖頭娃娃。
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