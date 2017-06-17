世界盃撞球雙打賽 柯秉逸、張玉龍宰日本晉4強
2017/06/17 22:00
「撞球王子」柯秉逸。（資料照，記者林岳甫攝）
〔記者林宗偉／綜合報導〕由「撞球王子」柯秉逸和「玉面飛龍」張玉龍組成的台灣隊，今晚在2017年世界盃花式撞球雙打賽（World Cup of Pool）8強出賽，結果再以9：2痛宰日本組合大井直幸/土方隼斗，將持續尋求衛冕。
世界盃花式撞球雙打賽，共有32隊來自全球，目前高居世界第1的柯秉逸與第18的張玉龍，這回以頭號種子、衛冕者之姿攜手再戰，前兩輪陸續擊敗科威特、波蘭晉級。
今天8強賽，柯/張配先馳得點拿下前2局，不過柯秉逸第3局發生失誤，讓對手有機可趁連追2局，所幸兩人還是能穩住陣腳，之後1局未失，幾乎不給日本隊上場機會，最終便以9：2收下勝利。
柯秉逸與張玉龍的4強賽對手，將會是稍晚出賽的美國、芬蘭間勝者。
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