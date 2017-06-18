Nichirei女子高球賽》甩開對手糾纏 盧曉晴奪今年第2冠
2017/06/18 14:04
盧曉晴。（資料照，取自日本LPGA網站）
〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將盧曉晴今天下午在日本LPGA巡迴賽Nichirei女子高球賽，有驚無險地奪下冠軍。
盧曉晴最後1回合打出71桿，總計204桿，5桿之差擊敗日本選手葭葉瑠美、武尾咲希和新海美優。原本追得最緊的新海美優，尾盤苦吞雙柏忌，退回平盤72桿作收，同以209桿並列第2。
這是盧曉晴在日本LPGA巡迴賽的第14勝，也是今年的第2座冠軍。同場出賽的台灣女將姚宣榆今天以70桿作收，總計211桿獲得第6名，寫下今年季至今最佳名次。
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