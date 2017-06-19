棒球》震撼！ 曹錦輝今發引退宣言

曹錦輝。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年在美國獨立聯盟長島鴨隊打拚的曹錦輝，他今天透過粉絲團發布引退宣言，「每天盡我所能奮戰至今，手臂消耗到了極限，追求自己的人生，盡力去做就夠了。」

曹錦輝過去在大聯盟待過洛磯，道奇、皇家，曾回台加入兄弟象，接著黑象事件後，他曾經一度離開棒球場，接著在2014年獲得道奇一份小聯盟合約，他在2015年一度拚上大聯盟舞台，這也是他睽違8年之後回到大聯盟，隔年他也一度升上大聯盟。

以下為曹錦輝引退宣言全文：

感謝主 感謝道奇給了我機會回到球場，同時也上了大聯盟的舞臺，過程不容易 一方面要克服身體手臂的狀況，以及只能有好表現的壓力，是信仰給了我力量及勇氣讓我拋下一切的恐懼，疑慮，讓我的信念更堅定。

從2015年到2017年 從小聯盟2A到大聯盟 去了冬季聯盟到現在的獨立聯盟~這三年的旅程更為珍貴，很多過去沒有過的經歷，讓我對棒球有了更多的體悟，心境平靜的面對每一件事，不管好與不好的結果都是盡我全部的能力去奮鬥，這種感覺沒有遺憾，輸了 再站起來，贏了 還可更好的心態來面對明天。

2016年8月進行清除骨刺的手術，整年的復健訓練，希望能在2017年的球季正常出賽，加入獨聯 長島鴨隊，一心想再為支持我的人奮戰，回到MLB。每天盡我所能奮戰至今，手臂消耗到了極限，追求自己的人生，盡力去做就夠了。

感謝主 感謝道奇球團 感謝洛磯球團 感謝過去待過的球隊 感謝高苑工商 光復國中 光復國小的栽培，感謝不論支持我與否的人，過去的一切我都感謝~謝謝你們讓我在這職棒球員生涯過的精彩。

錦輝再次的謝謝大家~

曹錦輝。（資料照，法新社）