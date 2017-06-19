中職》再次參加測試 潘威倫弟弟潘威丞盼圓夢

潘威倫弟弟潘威丞。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅投手潘威倫的弟弟潘威丞，連續2年參加新人測試會，期盼今年可以獲得球隊青睞。

潘威丞去年參加測試會獲得球隊推薦，雖在選秀會上落榜，卻被獅隊註冊為自行培訓球員，他表示，今年在二軍出賽3場，學到很多打擊與守備的觀念，希望從新人測試會再出發，哥哥也鼓勵他，要他多嘗試。

潘威丞在3次打擊機會中，交出2打數1安打1保送，他認為，去年的打擊穩定性與守備能力都不足，今年打擊型態做了改變，又是第2次參加測試會，不像去年那麼緊張，很感謝獅隊的教練。

潘威倫弟弟潘威丞再次參加新人測試會。（中華職棒聯盟提供）