網球》穆大美人挺進8強 將面對澳網勁敵
2017/06/23 15:23
穆古魯莎順利挺進8強。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕目前世界排名14的西班牙好手穆古魯莎（Garbiñe Muguruza）昨天在伯明罕女網賽，以6：1、6：4大幅度分差擊敗排名45的美國選手芮絲克（Alison Riske），將在8強戰面對世界排名30的范德維琪（CoCo Vandeweghe）。
比賽一開始穆古魯莎就占上風，多次主動攻擊皆成功得分，首盤僅讓對手拿一局，首盤盤末點及賽末點都是也愛司球成功拿下，整場比賽穆古魯莎發出7記愛司球，一發得分率達75%，花了1個半小時解決對手。
賽後穆古魯莎表示：「今天我打得很好，對手也有很好的表現。」而下一輪將面對美國好手范德維琪，兩人在今年澳網8強戰就曾交手，由范德維琪爆冷獲勝。
澳網黑馬范德維琪。（路透社）
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