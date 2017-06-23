網球》「皓帥配」強心臟又逆轉 晉級伯明罕四強

中國張帥（左）／詹皓晴挺進四強。（劉雪貞提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕總獎金88萬5040美元 （約2693萬台幣）的WTA伯明罕草地女網賽女雙八強戰，台灣女將詹皓晴／中國張帥今天聯手出擊，面對中國楊釗煊／日本青山修子，後來居上，以2：6、6：2、10：6逆轉勝，挺進四強。

詹皓晴與中國張帥組成「海峽配」，繼首輪驚險以超級搶十勝出，今天又贏得不輕鬆。詹／張先丟第一盤，隨後兩人克服落後壓力，次盤二度破發成功，扳回一城。

進入超級搶十，儘管一開始落後，兩人展現超高韌性，一分一分苦追，逆轉對手，攜手挺進準決賽，預計週六四強戰將面對美國組合阿塔屋／麥克海爾。

詹皓晴（左）與中國張帥搭配。（劉雪貞提供）

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