中職》羅力牌「除獅機」發威 挑戰高懸17年的風神紀錄
2017/06/24 22:53
富邦先發投手羅力主投7局未失分拿下第5勝。（記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將洋投羅力今天面對統一獅，先發7局飆8K，只挨2安無失分，悍將終場以5：0完封統一，羅力本季第5勝入袋，防禦率1.71仍暫居聯盟防禦率王。
羅力本季剋獅相當有心得，今天除了奪下對戰統一的跨季6連勝外，今年自4月16日開始，面對獅隊已經連續29局無失分，逐漸逼進2000年兄弟象洋投風神的連31局無失分的紀錄。
兄弟象洋投風神。（資料照，記者林正堃攝）
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