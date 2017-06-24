網球》「皓帥配」猛猛的 首度搭配挺進伯明罕決賽
2017/06/24 23:28
詹皓晴（左）與中國張帥挺進冠軍戰。（劉雪貞提供）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣網壇女將詹皓晴首度與中國張帥搭配，「皓帥配」今天面對美國組合阿塔屋/麥克海爾，首盤率先破發，全場沒有讓對手逼出破發點，終場以6：2、6：3，挺進冠軍賽，她跟胞姊詹詠然將明天分頭爭冠。
詹皓晴／張帥此役掌握比賽節奏，主宰戰局，全場4度破發成功，沒有發生雙誤，一發致勝率達90％，美國對手轟出3個愛司球，但另奉上4個雙誤，詹皓晴將尋求與姊姊拆夥後首冠。
短暫休息後，詹皓晴／張帥預計明天晚間將與第三種子澳洲組合巴蒂／黛拉奎，這組「澳客」曾三度奪下大滿貫女雙亞軍，巴蒂同時擠進單、雙打冠軍賽，將面臨單日雙戰，體力對「皓帥配」是一大利多。
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