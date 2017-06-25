MLB》從2A跳級大聯盟 林子偉：不敢相信
2017/06/25 07:23
林子偉。（美聯社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕紅襪今將內野手拉特利吉（Josh Rutledge）放進傷兵名單，近日表現亮眼的台灣小將林子偉拉上大聯盟，賽前他興奮地直呼「不敢相信」。
林子偉2012年加盟紅襪，今年2A出發，48場出賽擊出9支二壘打、3支三壘打和5轟，打出旅美最佳一季，總教練法瑞爾（John Farrell）大讚林子偉在春訓的表現，認為這是他本季成功的原因，「林子偉是個能充分把握機會的人，他在春訓展現自己，在他的打席盡情發揮，為內野板凳添加深度。」
直接從2A「跳級」大聯盟，林子偉表示，「沒打3A、從2A來到這裡，真的很高興，簡直不敢相信，太興奮了！」他說，本季打擊相較過去更加放鬆，「試著讓自己輕鬆上場，縮短揮棒路徑，並把揮棒的動作確實做到，然後積極攻擊。」
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