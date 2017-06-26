MLB》卡洛米出槌 送金鶯客場二連勝

金鶯捕手喬瑟夫與隊友慶祝勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今作客光芒主場，全場轟出3支全壘打，八局結束5：5平手進入最後一局，並在九局上半強勢拿下3分，守住光芒下半局的進攻，終場就以8：5從光芒主場帶走勝利。

金鶯自4月18到20作客紅人後，首次在客場連勝並以2勝1負贏得系列賽。「這對我們來說是一個非常重要的勝利，」金鶯當家捕手喬瑟夫（Caleb Joseph）表示「我們的戰績是較為落後的，對手也真的打得很好，但昨天邦迪（Dylan Bundy）的表現讓我們有了延續的方向，而今天也證明了我們是做得到的。」

九局上半，光芒終結者卡洛米（Alex Colome）在面隊金鶯打者時表現不如預期，未能替球隊守住勝利。僅出賽一局，就被打出2支安打失3分，還送出了2次四壞球保送，與一記觸身球。

「這不是我們想要結束主場系列賽的方式，」光芒總教練凱許（Kevin Cash）說「我們是有機會能贏得這兩場比賽的，但我們最後給金鶯太多好的打擊機會了。」

金鶯先發投手提爾曼（Chris Tillman） 。（美聯社）

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