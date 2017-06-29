MLB》小史7局13K強壓 小熊慘敗還傷了布萊恩（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕昨單場7盜速度取勝，國民今用砲火強攻續壓小熊，怒扛3轟炸裂雷基（John Lackey），搭配先發「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）7局13K優質先發坐鎮，國民最終以8：4赢球系列戰聽牌，小熊苦吞二連敗還傷了球星布萊恩（Kris Bryant）。

雷基今客場登板狀況百出，主投5.1局狂丟8責失，僅第4局未掉分。首局就被國民先馳得點，2局下開局連挨兩轟，安打、暴投、保送、守備失誤接連出爐，國民猛打一輪取得5：0領先，5局下墨菲（Daniel Murphy）也炸裂，雷基本季第三度單場挨3轟，累積24轟淪聯盟挨轟王。

根據大聯盟Statcast™顯示，雷基今投出的92球中，國民僅揮空2球。雷基賽後表示對國民需投得相當精確，但他沒能做到，總教練梅登（Joe Maddon）則說，從場邊觀察看起來，雷基在關鍵時刻都會把球投到紅中、球路也太平，打者才會碰到那麼多球。

小史7局13K好投摘勝，打擊也有1安演出。（美聯社）

雷基慘淪聯盟挨轟王。（資料照，法新社）

國民小史今再度大展K功，先發7局狂飆13次三振為本季個人次高，用96球其中70球為好球，好球率高達七成三，僅因兩分砲及與隊友失誤掉3分（2分責失），以優質先發摘下本季個人第9勝。

小史賽後坦言比賽中的確有發生背部痙攣的現象，但他照投不誤，賽後已接受治療、狀況獲得改善。小史認為目前身體狀況相當好，體能教練的菜單很棒，這幾次先發下來他充分感受到訓練成果。

小熊此役不僅輸球還折損一員大將，明星三壘手「小老大」布萊恩5局下接殺內野高飛球後，不慎踩到壘包「翻船」扭傷腳踝，當下痛得直跳腳、隨後完全無法負重，只能由防護員攙扶下場。X光檢查結果並未發現骨折情形，小熊已將布萊恩放入逐日觀察名單。

小熊布萊恩扭傷腳踝被攙扶下場。（USA Today Sports）

布萊恩踩到壘包腳踝翻船：

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