MLB》小史7局13K強壓 小熊慘敗還傷了布萊恩（影音）

〔體育中心/綜合報導〕昨單場7盜速度取勝,國民今用砲火強攻續壓小熊,怒扛3轟炸裂雷基(John Lackey),搭配先發「小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)7局13K優質先發坐鎮,國民最終以8:4赢球系列戰聽牌,小熊苦吞二連敗還傷了球星布萊恩(Kris Bryant)。

雷基今客場登板狀況百出,主投5.1局狂丟8責失,僅第4局未掉分。首局就被國民先馳得點,2局下開局連挨兩轟,安打、暴投、保送、守備失誤接連出爐,國民猛打一輪取得5:0領先,5局下墨菲(Daniel Murphy)也炸裂,雷基本季第三度單場挨3轟,累積24轟淪聯盟挨轟王。

根據大聯盟Statcast™顯示,雷基今投出的92球中,國民僅揮空2球。雷基賽後表示對國民需投得相當精確,但他沒能做到,總教練梅登(Joe Maddon)則說,從場邊觀察看起來,雷基在關鍵時刻都會把球投到紅中、球路也太平,打者才會碰到那麼多球。

國民小史今再度大展K功,先發7局狂飆13次三振為本季個人次高,用96球其中70球為好球,好球率高達七成三,僅因兩分砲及與隊友失誤掉3分(2分責失),以優質先發摘下本季個人第9勝。

小史賽後坦言比賽中的確有發生背部痙攣的現象,但他照投不誤,賽後已接受治療、狀況獲得改善。小史認為目前身體狀況相當好,體能教練的菜單很棒,這幾次先發下來他充分感受到訓練成果。

小熊此役不僅輸球還折損一員大將,明星三壘手「小老大」布萊恩5局下接殺內野高飛球後,不慎踩到壘包「翻船」扭傷腳踝,當下痛得直跳腳、隨後完全無法負重,只能由防護員攙扶下場。X光檢查結果並未發現骨折情形,小熊已將布萊恩放入逐日觀察名單。

