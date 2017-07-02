NBA》與小朋友玩投籃機 新人王布洛格登只拿到81分

NBA新人王布洛格登參與周邊籃球遊戲。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／台北報導〕NBA新人王公鹿隊布洛格登連日參與「國泰Youth Madness」三對三系列活動，今天在信義區香堤廣場，為NBA大專三對三籃球賽畫下完美句點。

雖然今天台北高溫悶熱，但布洛格登還是對「國泰Youth Madness」三對三系列活動感到新奇，除了在主場地觀看三對三各組最後決戰，也到周邊的相關活動攤位，和現場民眾一起參與遊戲。

NBA新人王布洛格登與小朋友玩籃球機，他拿到81分。（記者趙新天攝）

24歲的布洛格登在美國唸完碩士才投入NBA，以新人王來說，年紀較大，但還是童心未泯，對於時下年輕人最喜歡虛擬實境（VR）籃球遊戲很快就上手，於實體的籃球活動，更是他拿手項目。不過，他和小朋友一起比賽投籃機只拿到81分，他笑說：「我的分數應該可以再好一點。」

今天進行的各組三對三決戰，女子一般組「綠咖哩隊」14:11擊敗「帶我走隊」。女子公開組「蓁貞」隊10:8勝「女友全都」隊。

男子一般組「終於湊一隊」11:8勝「裕哲還好嗎隊」。男子公開組「義守大學B隊」11:7擊敗「雜牌軍隊」。勝出的男、女4隊將在晚間進行最強之戰。

NBA新人王布洛格登參與周邊籃球遊戲。（記者趙新天攝）

NBA新人王布洛格登對VR籃球遊戲很快上手。（記者趙新天攝）

NBA新人王布洛格登參與周邊籃球遊戲。（記者趙新天攝）

NBA新人王布洛格登參與周邊籃球遊戲，與球迷互動。（記者趙新天攝）

NBA新人王布洛格登參與周邊籃球遊戲。（記者趙新天攝）

NBA新人王布洛格登（左）和女友雅諾絲基一同到台灣訪問。（記者趙新天攝）

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