MLB》去年砸18.6億重金禮聘 巨人終結者手傷得動刀

梅倫森手傷未癒，盼能延到季後再開刀。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕戰績爐主巨人傳出傷情，去年季後砸重本請來的終結者梅倫森（Mark Melancon）因右前臂傷勢未癒確定得動刀，但梅倫森希望能延後日期，等到球季結束後再動手術。

梅倫森日前因手臂不適暫別終結者崗位，由前遊騎兵守護神戴森（Sam Dyson）暫代其職，近日一度傳出梅倫森得動刀治療、本季將提前關機。但總教練波契（Bruce Bochy）今對洛磯賽前回應，表示梅倫森仍然能夠投球，梅倫森隨後如期出賽，共投0.2局挨3安丟2分皆為責失，送出1K沒有保送。

32歲的梅倫森前兩季斬獲98次救援成功，去年效力海盜和國民，51場救援機會拿到47次救援點，季後被巨人高薪挖腳，以4年6200萬美元（約新台幣18.6億元）價碼轉戰舊金山，一度為牛棚投手最高價碼紀錄。然而今年開季一個月後，梅倫森就因右前臂肌肉輕微拉傷被放進傷兵名單，6月底手傷復發，再度被迫停機養傷，本季至今僅獲11次救援成功（16次救援機會）。

梅倫森目前仍在球員名單，受訪時表示想能把球季打完，希望能延後手術時間，球團對此尚未發表回應。灣區當地媒體報導，梅倫森是因為右前臂的慢性腔室症候群而需動刀。巨人目前54勝87敗、勝率3成83為全聯盟最差，例行賽尚餘21場比賽。