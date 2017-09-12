六都爭霸戰》總決賽抽籤出爐 首日新北、桃園兩強將強碰

〔記者陳耀宗／台北報導〕《六都電競爭霸戰》即將於16日、17日舉行總決賽，經過漫長6週賽事所產生出的六都冠軍代表隊將分為兩組進行循環賽，今（12）晚主辦單位舉行抽籤直播，抽籤結果為：POOL A高雄、台中、台北隊；POOL B台南、新北、桃園隊，比賽場地為台北科教館，首日取得小組戰績第一的隊伍將可晉級到次日的冠軍系列戰，爭奪百萬冠軍獎金。

POOL A的高雄隊有著前職業好手組成的「高雄南霸天」及台中隊也有部分HKA二隊選手組成的「菜皮一定行」，三支隊伍中戰力最弱的無疑是台北代表隊「可愛即是正義」，台北隊也是六都唯一在各區冠軍賽沒有以直落三打敗對手的隊伍。

POOL B的強度恐怕還更高，新北隊為即將在明年LMS春季賽出戰的ahq Fighter戰隊，強度可說是六都最高；新北市冠軍隊則是大專盃冠軍、曾出戰LICC世界大學電競明星邀請賽的健行科大班底所組成的「桃園得第一」，其在四強賽的對手「不夠狂別來」更是打敗ECS聯賽的17A戰隊，桃園賽區實力可見一斑；台南市的「台南南波丸」只能看中路選手台灣花枝丸能否打出神人般表現，否則也是前途堪憂。

POOL B堪稱死亡之組。（取自Twitch）

16日總決賽首日，兩組將各自進行循環賽，一組三隊每隊進行兩次單循環賽事，以組內勝場最多者挺進次日冠亞賽，若勝場一樣則以獲勝遊戲時間較短的勝出；冠軍賽制採五戰三勝，冠軍將抱回100萬獎金，亞軍則為30萬。

由於台灣本島本週將遭遇颱風來襲，主辦方也釋出公告：

「由於總決賽場地需先行於9/15台北科教館佈置，若達「台北市」停班停課標準則有以下幾種情形：

一、9/15停班停課，則9/16、9/17總決賽取消並改期

二、9/16停班停課，則9/16、9/17總冠軍賽取消並改期

三、9/17停班停課，則9/17總冠軍賽取消並改期

取消並改期之賽事，將另由主辦方通知時間及線下場地，屆時因場地大小並不開放一般民眾入場，但還是可以透過線上直播觀賞比賽過程。」