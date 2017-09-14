相隔百年！2024奧運確定由巴黎主辦

國際奧林匹克委員會（IOC）今天宣布2024年奧運將由巴黎主辦，2028年則由美國洛杉磯主辦。（取自IOC官網）

〔即時新聞／綜合報導〕國際奧林匹克委員會（IOC）今天在秘魯首都利馬舉行會議，宣布2024年奧運將由巴黎主辦，這也是相隔百年後，巴黎再次度成為主辦城市，而2028年將由美國洛杉磯接辦。

國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）表示，「祝賀巴黎2024年和洛杉磯2028年！這個歷史性的雙重配置是巴黎市，洛杉磯市和國際奧委會的『雙贏』局面」。 巴赫強調，這兩個偉大的城市都是奧運歷史悠久的2個偉大城市，2個城市都非常熱衷於奧運，並以極好的方式推動奧運精神。

巴黎曾於1900年、1924年主辦夏季奧運，距離上一次主辦奧運百年來，3度申辦落空，今年7月國際奧會同意巴黎與洛杉磯主辦2024年和2028年奧運，2城市可自行協調由誰先辦，最後確定由巴黎先辦，今奧委會宣布主辦城市，終於圓夢。

外媒報導，巴黎這次順利獲得主辦權，歸功於法國促成巴黎氣候協定的氣勢，主打環保節能，承諾在路線設計上盡量縮短場館之間的距離，開發綠能運輸工具，增設自行車專用道等，致力於大幅降低碳排放量，打造有史以來「最綠的奧運」。

巴黎申奧單位聲稱，總經費可控制在66億歐元（約新台幣2360億元）左右，且可望創造50億到110億歐元的經濟效益。

國際奧林匹克委員會主席巴赫（中）今天宣布2024年奧運將由巴黎主辦，2028年則由美國洛杉磯接辦。（取自IOC官網）