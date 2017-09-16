Evian錦標賽》朴城炫兩桿領先茉莉雅 台將錢珮芸69桿較佳

南韓超級新人朴城炫暫居第一。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕女子大賽Evian錦標賽於台灣時間今天凌晨打完第1回合，早早打出63桿的南韓超級新人朴城炫，領先地位穩固，追得最近的是泰國選手茉莉雅，她在當地下午打出65桿暫居第2。

朴城炫第1回合飆出9個博蒂、1個柏忌的63桿之後，一直高高站在領先位置。茉莉雅下午出發之後動作也很快，9洞就打了5個博蒂，不過後9洞打得沒那麼順，只在最後4洞出現2鳥1柏忌，以65桿繳卡，暫居第2。

朴城炫去年也曾參加過Evian錦標賽，當時還不是美國LPGA會員，去年的第1回合她也打出63桿，只是最後並列第2名，被田仁智奪走冠軍。今年她希望最後能捧起冠軍盃，目前看來機會還不小，至少比賽只剩36洞，剩下的就剩能否維持高水準的表現。

第1回合她攻上16個果嶺，只花了26次推桿，她在第13洞長洞從25碼外短切直接進洞打下老鷹。

這回合領先榜上大多是上午出發的選手，下午班只有茉莉雅成績較佳，另外瑞典的諾奎絲特打出66桿，和澳洲的克兒克並列第3。美國選手艾麗絲則以67桿完賽，與較早打完的J.柯達、金寅敬並列第5。

泰國選手茉莉雅打出65桿暫居第2。（美聯社）

即將告別LPGA巡迴賽的日本名將宮里藍，繳出68桿，在8人的大集團裡並列第8。

即將告別LPGA巡迴賽的日本名將宮里藍，繳出68桿。（美聯社）

台灣選手第1回合以錢珮芸69桿較佳，她受惠於第1回合重新來過，打下4個博蒂、2個柏忌，暫時並列16名。龔怡萍今天以70桿完賽，目前並列30名。徐薇淩平標準桿71桿並列40名，她比較可惜的是出現兩個雙柏忌，包括最後1洞。曾雅妮花了76桿。

台灣好手錢珮芸。（資料照，記者趙新天攝）