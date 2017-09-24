獅推「嘟嘟」爭龍頭寶座 今日賽事預告與轉播

獅隊先發投手潘威倫。（資料照，記者林正堃攝）

週末愉快，自由體育為您送上精彩賽事！

大聯盟方面，大都會主場迎戰國民，派出傷癒後首度亮相的「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）對決國民「小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）；另一邊，馬林魚由菜鳥左投彼特斯（Dillon Peters）掛帥先發，將對上響尾蛇沃克（Taijuan Walker），台灣旅美投手陳偉殷繼續待命上陣。

中職三連戰最終戰，澄清湖場次由兄弟對上悍將，象隊派出近況二連勝的洪宸宇，悍將推出九月尚未吞敗過的洋投力猛，誰能取得勝利？天母場次上演土投大戰，三連敗的桃猿派出林樺慶先發止敗，統一獅由近況火燙的「嘟嘟」潘威倫出戰，昨獅隊將雙方勝差縮小至一場，今若再贏球，將與桃猿並列第一。

日職部份，羅德派出涌井秀章主場迎戰日本火腿高梨裕稔，旅日好手陳冠宇昨9局上登板救援，投球1局飆2K無失分，表現亮眼，今天待命上場還會有什麼精采表現？球迷朋友不要錯過囉！

為期三天的網球拉沃盃，台灣時間18:00來到最後一天賽事，喜愛網球的球迷們可以鎖定FOX體育台直播。

MLB

07:00 國民 vs. 大都會 （民視）

08:00 馬林魚 vs. 響尾蛇 （FOX體育）

中職

17:05 中信兄弟 vs. 富邦悍將 <澄清湖> （緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂、CPBLTV）

17:05 Lamigo桃猿 vs. 統一獅 <天母> （FOX體育二台、愛爾達體育、CPBLTV）

日職

13:00 日本火腿 vs. 羅德 （FOX體育二台）

13:00 樂天 vs. 軟銀 （FOX體育三台）

16:55 DeNA vs. 阪神 （ELEVEN SPORTS）

網球

18:00 拉沃盃 第三天 （FOX體育）