拉沃盃》費德爾關鍵一勝 歐洲隊奪冠全隊變迷弟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕在布拉格舉辦的首屆拉沃盃（Laver Cup）賽事進入最後一日，「費爸」費德爾（Roger Federer）以4：6、7：6（6）、11：9拍落世界隊「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios），幫助歐洲隊最後以積分15：9奪冠。

根據拉沃盃計分規則，第一天贏1場得1分，第二天贏1場得2分，第三天贏1場得3分，總計12場比賽、24分。

昨日取得9：3領先的歐洲隊，今天賽事遇到考驗，雙打柏蒂奇（Tomas Berdych）／西里奇（Marin Cilic）6：7（5）、6：7（6）遭索克（Jack Sock）／伊斯納（John Isner）直落二，德國新星茲維瑞夫（Alexander Zverev）以兩個6：4力退奎瑞（Sam Querrey）扳回一城，不過西班牙球王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）以5：7、6：7（1）不敵伊斯納，被追成12：9。

最後一場費德爾出戰基里奧斯關鍵一戰，在旁觀賽的歐洲隊不時討論戰況，第三盤拚到搶十，當費爸擊出致勝一球，全歐洲隊都激動跳起，尤其昨天與他組雙打的納達爾更興奮助跑環抱。有趣的是在賽後訪問，柏蒂奇、茲維瑞夫也趁費德爾專注受訪時偷偷自拍，並傳到推特分享。

柏蒂奇秀出自拍。（取自柏蒂奇推特）

拉沃盃為紀念前世界第一澳洲球王拉沃（Rod Laver）命名，他生涯贏得11座大滿貫、包括1962、1969年二度年度全滿貫，下一屆拉沃盃將於明年芝加哥舉辦。

費德爾拿下關鍵一勝，親吻拉沃盃。（美聯社）

費德爾拿下關鍵一勝，納達爾興奮衝上前擁抱。（歐新社）

費德爾拿下關鍵一勝，納達爾興奮衝上前擁抱。（路透）

歐洲隊奪得拉沃盃首冠，費德爾高捧獎盃。（歐新社）

歐洲隊奪冠相擁。（法新社）

比賽期間費德爾和納達爾交換意見。（路透）