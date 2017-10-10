MLB》驟死戰撐7局奪勝 田中、塞維里諾成就驚人壯舉

洋基主場二連勝逼出最終戰。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在美聯分區系列賽演出驚奇大逆轉，二連敗後連搶兩勝硬是逼出第五戰，日投田中將大與塞維里諾（Luis Severino）攜手捍衛主場是重大關鍵，頻遭三振的「法官」賈吉（Aaron Judge）的系列賽首安也終於在G4出爐。

以外卡之姿闖進美聯分區系列賽的洋基，遭遇美聯全年戰績最佳的印地安人陷入苦戰，作客克利夫蘭苦吞二連敗瀕臨淘汰，昨役主場驟死戰推出田中將大先發，田中挺住壓力繳7局7K無失分好投奪勝，新星塞維里諾今接力續飆7局失3分率洋基再度奪勝，《ESPN》指出，洋基是本季季後賽至今唯一有兩位先發投到7局的球隊。

另一方面，昨以生涯首次沒收全壘打守備為田中將大解危的法官，今在主場也成功用球棒做出貢獻，儘管系列賽至今苦吞12K已寫下洋基季後賽史上單一系列賽最多紀錄，但法官在第4戰終於擊出個人系列賽首安，於2局下從印地安人先發鮑爾（Trevor Bauer）手中敲出1分打點二壘安打。

田中將大驟死戰先發7局無失分奪勝。（資料照，法新社）

塞維里諾7局把關助洋基二連勝。（美聯社）

法官擊出個人系列賽首安。（歐新社）