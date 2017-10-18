中職》兄弟球星遭爆開趴、桃色醜聞 領隊：若屬實最重解約

中信兄弟球星張正偉、林智勝、蔣智賢、王勝偉等人遭冷凍。（本報資料照）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟球星張正偉、林智勝、蔣智賢、王勝偉等人遭冷凍，「冰風暴」事件持續延燒，今天出刊的《壹週刊》爆料，有人在經典賽備戰期間開趴，張正偉、蔣智賢陷桃色風暴，林智勝不滿洋教頭等。中信兄弟領隊劉志威今天表示，若屬實，根據規定有權可解約。

劉志威今出面回應，根據球團規定，有關於違反道德、重大紀律等，最重是可以解除合約。劉志威表示，要釐清事實做最後的決定，再向外界說明。他說，目前沒有確切的證據，會跟選手和經紀人做溝通，事實還是重要，再做相關動作。

至於冷凍「五虎將」，劉志威表示，球隊遇到球員可能影響的事件，會進行調查，但球隊不是調查單位、也沒有公權力，但球隊可以做的事情是，「當我們有相關事情發生，對於球員就是適時調動，不影響球員權益，該付的薪資都照付。」他說，球隊也會持續了解狀況，「我想這對球迷、球員以及球團來說，權益才不會受損，是球隊目前能做的動作」。

劉志威指出，若調查屬實有重大紀律違反，「這是中職制式合約內容，若有嚴重違反道德、紀律，球團是有權解除合約、或是不續約」。他說，會在適當時間做出決定，清楚跟大家說明。

中信兄弟領隊劉志威。（記者羅志朋攝）

記者會現場吸引大批媒體採訪。（記者羅志朋攝）

記者會現場吸引大批媒體採訪。（記者羅志朋攝）