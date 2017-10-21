洋基力拚晉級世界大賽、中職季後挑戰賽G2 今日賽事預告與轉播

太空人隊韋蘭德（Justin Verlander）（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕早安，自由體育為您送上精彩賽事！

MLB美聯冠軍戰第六戰，太空人派出韋蘭德（Justin Verlander）先發，洋基則由塞維里諾（Luis Severino）迎戰。關鍵的第六戰，會是洋基連勝四場拿下世界大賽門票，還是太空人能將戰局逼到第七戰呢？請球迷敬請期待。

中華職棒季後挑戰賽如火如荼進行，第二場比賽統一獅派出老將「嘟嘟」潘威倫先發，兄弟則由洋將羅曼迎戰。第二場比賽到底誰能拿下勝利？請球迷不要錯過。

NBA方面，勇士客場挑戰鵜鶘，鵜鶘雙塔戴維斯（Anthony Davis）與卡森斯（DeMarcus Cousins）能否擋住衛冕冠軍的攻勢，並拿下主場的勝利呢？另一場比賽由湖人對上太陽隊，湖人隊「球哥」波爾（Lonzo Ball）經過了昨天的震撼教育，今天能否有反彈的好表現呢？

日本職棒高潮賽決勝輪，太平洋聯盟由樂天對上軟銀。經過了昨天的激戰，目前兩隊各拿下兩場勝利，到底哪一隊能拿下聯盟冠軍，並且進軍「日本一」？精彩比賽球迷不要錯過了！

美聯冠軍賽

08:00 洋基VS太空人 （FOX體育、FOX體育三台、民視）

NBA例行賽

09:30 勇士VS鵜鶘 （緯來體育、愛爾達體育）

10:00 湖人VS太陽 （ELEVENSPORTS）

中職季後挑戰賽

17:05 中信兄弟VS統一獅（FOX體育、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職季後賽

12:00 樂天VS軟銀 （FOX體育台）