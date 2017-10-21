NBA》「字母哥」亞德托昆波34分 仍贏不了詹姆斯的騎士

「字母哥」亞德托昆波的好表現白搭，砍下34分仍輸球。（USA Today）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士在開幕戰驚險擊敗塞爾提克，今日在客場碰上東部另一新興強權公鹿，包括「大帝」詹姆斯攻下全隊最高22分，全隊共6人得分上雙，用團隊戰力讓「字母哥」亞德托昆波的好表現白搭，騎士以116：97取得開季2連勝。

騎士在首節仍無法拉開與公鹿的比分差距，甚至一度處於落後，但隨著賽事進行，克城大軍不僅在第二節要回領先，而公鹿下半場就難以跟騎士抗衡，最終以19分之差落敗，讓騎士踢館成功並喜收2連勝。

「大帝」詹姆斯攻下全隊最高22分。（歐新社）

騎士此戰團隊投籃命中率為54.3％，三分球命中率也有42.6％，且又有17罰全進，好手感也為他們帶來2連勝。詹姆斯開幕戰繳出「準大三元」成績，今日面對公鹿，展現極佳效率，全場出手16次命中10球，拿到24分、8助攻與5籃板，上一戰飆進超前三分球的洛夫，也拿到17分、12籃板及6助攻，克勞德14分、羅斯12分，板凳出發的J.格林10分，射手柯佛找回射手本色，三分球6投5中貢獻17分。

公鹿「字母哥」亞德托昆波前戰攻下37分，此役22投15中，繳出34分、8籃板與8助攻的亮眼成績單，不過，全隊僅上季新人王布洛格登投進4顆三分球，攻下16分，也無法守住自家主場。

「字母哥」亞德托昆波。（法新社）