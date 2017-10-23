中職》富邦秋訓開跑 陳連宏最快下週加入

富邦悍將秋訓啟動，在明年即將成為主場的新莊棒球場進行第一天訓練。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將今天在新莊棒球場展開秋訓，也是全隊季後首次在明年主場練球，由隊長高國輝率領多數球員參加，5位大聯盟體系客座教練將於週四（26日）加入，前統一獅總教練陳連宏最快下週在高雄與球隊會合。

富邦悍將高國輝（右起）、羅嘉仁與林哲瑄一同暖身。（記者陳志曲攝）

富邦悍將羅嘉仁（右起）、高國輝與林哲瑄一同暖身。（記者陳志曲攝）

富邦今年秋訓為期5週，第1週先在北部熱身，下週一（30日）南下高雄義大醫院燕巢棒球場進行後4週，總教練葉君璋表示，5位客座教練抵台後先觀察選手，以利第2週在高雄的技術操作。

富邦悍將總教練葉君璋。（記者陳志曲攝）

「今年秋訓與去年的不同之處，在於團隊訓練的部分降低、個人指導的比例提高，教練們會針對每位球員的優缺點，增加一對幾或一對一的指導與操作。」葉總說。

日前傳出陳連宏可望加入富邦教練團，葉總指出，此事尚未定案，但應該有機會，一切由球團發言為準，站在球隊的立場，他覺得最理想的狀況，是陳連宏能於下週在高雄加入。

富邦悍將高國輝（右）與林哲瑄（左）出席秋訓。（記者陳志曲攝）

富邦悍將林哲瑄仍在復健中。（記者陳志曲攝）

富邦悍將羅嘉仁拿起球棒，與隊友進行投打練習。（記者陳志曲攝）

富邦悍將申皓瑋與隊友進行投打練習。（記者陳志曲攝）