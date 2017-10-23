日職》羅培茲致勝安打 橫濱「下剋上」只差一步

〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟決勝輪連續2天因雨延賽，今天第4戰如願開打，廣島雖然首局拿3分先馳得點，但橫濱DeNA緊咬不放，筒香嘉智陽春砲追回1分，5局上再得3分，洋砲羅培茲敲出超前安打，並在牛棚有效封鎖下，橫濱終場以4：3險勝廣島，在6戰4勝制的央聯冠軍戰取得3：2的聽牌優勢，如果明天再拿下一勝，就能挺進睽違19年的日本一總冠軍戰。

廣島首局就給橫濱DeNA先發洋投威蘭德（Joe Wieland）重擊，單局灌進3分，包括丸佳浩的右外野2分砲，橫濱4局上突破廣島先發投手薮田和樹的封鎖，筒香嘉智敲出陽春砲追回1分，5局上再接再厲，倉本壽彦、桑原將志連續敲出2支二壘安打，打回2分扳平戰局，洋砲羅培茲再補上一支超前安，橫濱反以4：3超前。

廣島不是沒有逆轉機會，6局下一度攻占滿壘無人出局大好得分機會，但最後卻功虧一簣，連吞2K，最後未送回跑者，1分都沒有拿到。

橫濱牛棚投手三上朋也、艾斯科巴、今永昇太和山崎康晃接力登板守成，合計後援5局無安打無失分，而今永更是撐滿2局飆3K，橫濱終場以4：3險勝，系列賽取得3：2的聽牌優勢。

威蘭德主投5局被敲5支安打失3分，另有5次三振和4保送，所幸隊友火力支援拿下季後賽生涯首勝，薮田和樹先發4局挨5安失4分，三振和保送各4個，吞下敗投。