公益活動力邀籃、排球明星送暖 廣發「英雄帖」給偏鄉孩童送溫暖

球星做公益。（CONTI提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕今年台北世大運短暫激情後，在地品牌Conti意識到台灣基層體育的不足，將原本行之有年的送球活動擴大到全台各地，邀請籃球曾祥鈞、排球「大眼妹」陳怡如和女足「咖咖」潘彥昕3名球星擔任公益大使，向全台廣發《英雄帖》活動，只要在台灣基層的籃球、排球和足球國小球隊或社團，對「球」有需求者，都可報名活動，有機會在明年元月免費拿到最新且質料最佳的球。

此活動特別邀請籃球國手曾祥鈞、排球「大眼妹」陳怡如和女足「咖咖」潘彥昕3人擔任送球的公益大使，這3名國手在成名過程都有一段辛苦而不為人知的過程，也特別支持Conti發起的這項《英雄帖》活動，希望積極為台灣基層運動奉獻出一份微薄的心意。

籃球國手曾祥鈞說：「這是很難得的經驗，莫忘初衷，用自己的力量，回饋基層籃球，期盼有更多的小球員能無後顧之憂在場上奔馳。」別看有205公分身高的曾祥鈞，其實在國中以前都還沒打過球，高中才加入乙組穀保家商籃球隊，生涯未曾站上HBL甲組舞台，直到高三升大一那年，被南山高中許時清看中，入選U18國家代表隊，才開始讓他的籃球生涯獲得更多人的注意，他說：「英雄不怕出身低，只要設定好目標，勇於挑戰自己，就有機會站上大舞台，發光發熱。」

女排大眼妹陳怡如出身於排球世家，父親陳寶源原本就是台灣隊排球國手，大眼妹本來國小是學舞蹈，但在耳濡目染下，從前鎮國中才開始學打排球，雖然陳怡如有國手父親的背景，但一度反而成為她的心理障礙，在她身邊也經常有流言蜚語干擾到她的訓練，她說：「我13歲開始打球，到23歲才被選入台灣隊，其實自己真沒想過能有機會入選台灣隊，所以我很珍惜，每一次代表台灣出國打比賽的機會。」

來自東部花蓮的女足美女球星「咖咖」潘彥昕，其實國小時期是稱霸花蓮的田徑選手，舉凡一百到四百公尺只要一出賽必定有獎牌到手，但在東里國小時接觸到足球後，一直到國中在兩邊取捨下，咖咖最後才選擇了足球，潘彥昕靠著她從田徑磨鍊下來過人的速度，連續入選U16、U19和世大運及國家代表隊，她說：「人生的命運很有趣，有時一個決定會影響一個人的全部，但我相信，只要堅持做下去，在體育之路就不會孤獨！」

三名Conti公益大使都很能夠體會到台灣基層體育的辛苦，來自花蓮的女足潘彥昕最有感，她說：「我的父親是郵務人員，雖然家境只算中等，但跟其他同學比起來真的已經好太多了，我們東里國中女足也只成軍三屆，一方面是欠缺教練，一方面是學校缺經費，我印象中國小時期踢的球都是舊的，球破了就一補再補，也有不少同學踢一踢人就不見了，球隊也在維持3年後就結束，大部份的球員都被迫要去打工賺錢，就沒辦法再回來了，現在我們這還有在踢球的也都剩不到幾人了。」

女排「大眼妹」陳怡如的母親是阿里山鄒族原住民，爸爸陳寶源是前台灣男排隊國手，她說：「就讀前鎮國中後才開始打排球，但剛開始時因為資源缺乏，大家都是穿舊舊的球衣，有位學妹的家長是順發3C電腦老闆，贊助新球衣給球隊，大家終於有新球衣可以穿，超開心，那時接到有心人贊助的心情一直到現在還沒能忘記。」

來自台灣本土的Conti品牌最了解台灣基層運動缺乏資源的困境，今年決定主動加碼提供給台灣各地的籃、排、足球和相關訓練器材，總金額到60萬元新台幣以內，準備在明年元月免費發送給台灣各地的基層國小球隊和有需求的國小社團。

《英雄帖》活動辦法如下：

一、 日期：自即日起至元月15日止。

二、 對象：台灣各地的籃球、排球、足球國小球隊和球類社團各3~5隊。

三、 徵選方式：請提供兩類資料

1、 學校狀況：包括學校人數、特色和對體育的投入狀況。

2、 球隊或社團狀況：包括球隊或社團人數、比賽成績、年度對球的需求等

請逕寄至信箱edit@ltsports.com.tw

四、 選拔標準：球隊成績30%，球隊介紹30%，公益大使評選30%、球隊需求10%。

五、 公布日期：元月20日