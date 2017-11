NBA》小球迷聲聲呼喚偶像簽名 柯瑞當沒看到被砲轟（影音）

〔體育中心/綜合報導〕最近推特上流傳一段影片,內容是一名勇士小球迷在球場呼喚超級球星柯瑞(Stephen Curry)在球衣上簽名,但是柯瑞與球迷對眼後卻視而不見,引發網友激辯。

柯瑞身為勇士門面卻受到這樣的指控,「柯嫂」艾雅莎(Ayesha Curry)護夫心切,在推特上回應球迷質疑,她強調丈夫絕對不會故意忽視球迷,並嗆上傳影片的人別有用意,只是為了增加追隨者。

艾雅莎看影片分析,柯瑞當時應該是在找小球迷身後的家人,因為那裡大概有個上百人,但卻無法從影片中看到。

不過有球迷回應艾雅莎,指出柯瑞在找尋家人的過程中一定有看到小球迷,但艾雅莎斬釘截鐵的回應一定是沒看到,她說:「他上週才這樣對過我,他視野很小啦,如果你跟我賭你會輸很慘。」

勇士球迷討論區《Warriors Talk》上傳另一段影片反擊造謠者,表示柯瑞每場比賽都會大方給球迷簽名,就在同一場比賽賽前也有為大批球迷簽名,痛斥造謠者平常柯瑞簽名時都悶不吭聲,一看到黑影就開始亂開槍。

小球迷要到多名勇士球員簽名,唯獨柯瑞的沒拿到。(取自推特)

小球迷要到多名勇士球員簽名,唯獨柯瑞的沒拿到。(取自推特)

小球迷要到多名勇士球員簽名,唯獨柯瑞的沒拿到。(取自推特)

此時柯瑞首次出現在小球迷眼前,當時柯瑞在與人打招呼。(取自推特)

接著柯瑞轉身,似乎望向小球迷的方向。(取自推特)

但接著柯瑞眼神飄向觀眾席上方,小球迷開始呼喊柯瑞。(取自推特)

柯瑞與小球迷對眼,接著繼續往前走。(取自推特)

此時小球迷不斷揮舞30號球衣,拿筆指向柯瑞,還不停大聲說「柯瑞我愛你」。(取自推特)

最後柯瑞走向球場,消失在小球迷眼前。(取自推特)

球迷上傳這段影片指控柯瑞故意忽視小球迷:

柯嫂在推特上與網友槓上:

勇士球迷討論區上傳柯瑞幫球迷簽名的影片試圖打臉:

Funny that the news outlets never do stories on the hundreds of autographs he signs pregame or any other time. Here is a clip of him signing dozens at Barclay’s center in the same area the slander vid was taken from during the same game. pic.twitter.com/i6hiLTZRv8