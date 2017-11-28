NBA》小球迷聲聲呼喚偶像簽名 柯瑞當沒看到被砲轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕最近推特上流傳一段影片，內容是一名勇士小球迷在球場呼喚超級球星柯瑞（Stephen Curry）在球衣上簽名，但是柯瑞與球迷對眼後卻視而不見，引發網友激辯。

柯瑞身為勇士門面卻受到這樣的指控，「柯嫂」艾雅莎（Ayesha Curry）護夫心切，在推特上回應球迷質疑，她強調丈夫絕對不會故意忽視球迷，並嗆上傳影片的人別有用意，只是為了增加追隨者。

艾雅莎看影片分析，柯瑞當時應該是在找小球迷身後的家人，因為那裡大概有個上百人，但卻無法從影片中看到。

不過有球迷回應艾雅莎，指出柯瑞在找尋家人的過程中一定有看到小球迷，但艾雅莎斬釘截鐵的回應一定是沒看到，她說：「他上週才這樣對過我，他視野很小啦，如果你跟我賭你會輸很慘。」

勇士球迷討論區《Warriors Talk》上傳另一段影片反擊造謠者，表示柯瑞每場比賽都會大方給球迷簽名，就在同一場比賽賽前也有為大批球迷簽名，痛斥造謠者平常柯瑞簽名時都悶不吭聲，一看到黑影就開始亂開槍。

小球迷要到多名勇士球員簽名，唯獨柯瑞的沒拿到。（取自推特）

小球迷要到多名勇士球員簽名，唯獨柯瑞的沒拿到。（取自推特）

小球迷要到多名勇士球員簽名，唯獨柯瑞的沒拿到。（取自推特）

此時柯瑞首次出現在小球迷眼前，當時柯瑞在與人打招呼。（取自推特）

接著柯瑞轉身，似乎望向小球迷的方向。（取自推特）

但接著柯瑞眼神飄向觀眾席上方，小球迷開始呼喊柯瑞。（取自推特）

柯瑞與小球迷對眼，接著繼續往前走。（取自推特）

此時小球迷不斷揮舞30號球衣，拿筆指向柯瑞，還不停大聲說「柯瑞我愛你」。（取自推特）

最後柯瑞走向球場，消失在小球迷眼前。（取自推特）

球迷上傳這段影片指控柯瑞故意忽視小球迷：

yo....Steph Curry ain't shit lol pic.twitter.com/uLNpg07SnD — （@bjeffthegod） 2017年11月26日

柯嫂在推特上與網友槓上：

勇士球迷討論區上傳柯瑞幫球迷簽名的影片試圖打臉：