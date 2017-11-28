NBA》歐拉迪波復出首戰全能表現 溜馬賞魔術9連敗

歐拉迪波。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今主場迎戰魔術，靠著當家球星歐拉迪波（Victor Oladipo）復出首戰手感火燙前10投全中，繳出26分6籃板5助攻全能表現帶領下，終場以121：109擊敗魔術，賞給近期魔術9連敗。

兩隊在比賽一開始就展開激烈攻勢，不過溜馬靠著歐拉迪波及沙波尼斯（Domantas Sabonis）出色表現，單節得33分，首節打完取得33：25領先。

第二節前3分鐘，魔術替補陣容表現優異，打出一波12：2攻勢逆轉比分，不過隨後歐拉迪波再度挺身而出，連續跳投命中，外加2顆3分球，帶領溜馬再度把領先優勢擴大至雙位數，半場打完溜馬以57：50領先。

下半場一開始，魔術連續命中4顆3分球，把比分追近至3分差，雙方開始陷入拉鋸戰，不過在第4節，魔術進攻熄火，讓溜馬打出一波23：5的攻勢穩住領先優勢，終場溜馬以121：109擊敗魔術，魔術苦吞近期9連敗。

歐拉迪波手感火燙全場14投11中，繳出26分6籃板5助攻2抄截4火鍋全能成績，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）也有22分3籃板，板凳沙波尼斯則繳出19分8籃板5助攻。

魔術方面，伍切維奇（Nikola Vucevic）貢獻16分12籃板3助攻雙十成績，A.戈登（Aaron Gordon）則有16分6籃板。