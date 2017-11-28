NBA》哈登首節轟20分大破籃網 火箭五連勝居西部龍頭（影音）

2017/11/28 12:38

〔體育中心／綜合報導〕戰績一飛衝天的火箭今在主場招待籃網，看板球星「大鬍子」哈登（James Harden）首節7投7中轟下20分刷新紀錄，也成為聯盟本季第一位得分破600分的球員，率火箭以117：103輕取籃網笑納五連勝，近12戰只輸1場續霸西部龍頭。

哈登開賽火力大暴發，首節7投7中包含5顆三分球，單節狂砍20分5籃板4助攻為個人生涯創舉，此役上場36分鐘斬獲37分10籃板8助攻，不僅成為聯盟本季首位得分衝破600分大關的球員，也成為近10年第3位開季20場比賽單場得分都超過20分的球員，前兩位分別是：安東尼（Carmelo Anthony）（20場、09-10年球季）和與詹姆斯（LeBron James）（33場、12-13年球季）

火箭此役外線手感火燙，團隊三分球出手50投20中、命中率高達四成，徹底彌補禁區陣容高度不足弱勢，哈登全場外線13投8中，包括首節5投5中的飆分秀。明星後衛保羅（Chris Paul）上場31分鐘7投1中僅拿4分，但傳出本季個人新高14次助攻，歸隊後5戰僅1場沒有傳出雙位數助攻，回歸後火箭衝出5連勝高潮，目前以16勝4敗暫居西部龍頭，領先第二的勇士1場勝差。

哈登首節就轟20分。（美聯社）

哈登與保羅率火箭五連勝續霸西部。（美聯社）

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