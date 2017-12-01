星海爭霸》抱著小孩比賽、發福到外套快穿不下 經典邀請賽歡笑中落幕

選手DS帶著女兒出征打星海爭霸。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／台北報導〕為了歡慶《星海爭霸II》免費遊玩，暴雪娛樂昨（30）日在台北暴雪電競館舉辦經典邀請賽，請來10位在台灣星海爭霸圈佔有一席之地的知名選手，其中更不乏有選手已升格為爸爸、也有選手「發福」到連戰隊外套都差點穿不下，傳奇選手Sen更是直呼來到這個舞台就想起他曾經19連勝的輝煌戰績，最終整場賽事也在歡笑中落幕。

星海迷與選手們合影。（暴雪娛樂提供）

《星海爭霸II》曾在台灣電競聯賽佔有重要地位，這場邀請賽採免費入場，前來觀賞的星海迷更是把電競館整個空間擠爆、直逼三百人，就是為了目睹紅隊隊員Chakey、DS、Nifi、Crowley、Sen與藍隊隊員AK、Bai、Hui、Ian、Has等十位知名星海界頂尖選手。

前來比賽的十位傳奇選手。（暴雪娛樂提供）

現場觀眾多到連位置都沒得坐。（記者陳耀宗攝）

本次賽事更是請來知名體育主播徐展元及現為賽評的前星海選手SoBaD，比賽開始兩隊成員先隔空互嗆，「台灣蟲王」Sen穿著戰袍來到這個舞台讓他想起過往19連勝的輝煌戰績，更高呼「我們贏定了」；另一隊的Has同樣不甘示弱，回嗆紅隊除了Sen以外，其他人都不是他的對手。

第一階段的PK賽首戰由Chakey使用人族對上神族的Hui，兩人在開賽前再度於舞台上互嗆，明顯「發福」的Chakey不斷被Hui嗆聲連戰袍拉鍊都拉不上來，Chakey被激到決定拉上拉鍊，但顯然過於勉強，讓全場觀眾笑到不行。

現為賽評、明顯「發福」的Chakey（左）不斷被Hui嗆聲連戰袍拉鍊都拉不上來。（記者陳耀宗攝）

正式開賽後，儘管Chakey先發起攻勢，卻被對方順利化解，再帶著大批神族軍團想一舉殲滅Chakey，最後一刻Chakey還使出「狡兔三窟」舉家逃跑，讓Hui在遊戲中嗆聲：「why no die？」整場十分逗趣。

趁著這波氣勢，藍隊在前三場單挑連拿三勝，才在第四場被Crowley拿下首勝，緊接著第五場隊長指定賽，紅隊再度由Crowley迎戰藍隊蟲族AK，Crowley試圖以巨像搭配哨兵，追獵正面對抗，AK以刺蛇成功包夾對手，即時補充蟑螂，以數量壓垮Crowley，拿下此局，最終由藍隊以4比1取勝。

第二階段的重頭戲就是兩隊隊長Sen與Has的「蟲神」對決，雙方先後展現強大實力，前四局戰成二比二平手，而第五局Has再度掌握優勢，Sen最後一波蟑螂流無法奪回優勢，在無法拉近差距的情況下，Sen投降認輸，最終由Has取得表演賽的勝利。

邀請賽結束後，暴雪娛樂也請到台港澳行銷總監Amanda為十位選手及主播賽評頒發星海爭霸的黑膠原聲帶給參與的選手和主播、賽評，整場活動也在歡樂聲中落幕。

目前位於僑光科技大學服電競替代役的Ian也出席這場盛會。（記者陳耀宗攝）

十位選手及主播賽評獲頒星海爭霸的黑膠原聲帶。（暴雪娛樂提供）