舉重世錦賽》傷退摘銀惋惜萬分 許淑淨：擦乾眼淚再出發

許淑淨獻銀牌感謝支持。（取自許淑淨粉絲專頁）

〔體育中心／綜合報導〕本屆舉重世錦賽，臺灣奧運雙金得主許淑淨因傷忍痛退賽，頒獎時神情落寞，受訪時更難過掉下眼淚，許淑淨今在臉書發文感謝各界支持與醫療團隊的協助，也勉勵自己擦乾眼淚再出發。

8月世大運因腿傷退賽的許淑淨，於10月全運會復出摘金，上月底與郭婞淳出征美國參加世界舉重世錦賽，重返久違的國際賽舞臺，於女子53公斤級登場，抓舉項目第1次試舉90公斤成功，第2次舉起93公斤，卻在第3次挑戰95公斤失敗，右手手肘不慎受傷，最終以93公斤拿下抓舉銀牌，挺舉項目則因手傷被迫退賽。

許淑淨賽後受訪表示，自己是在第三次試舉推槓時弄傷右手肘，當下有聽到聲響，隨後手肘迅速腫脹無法施力，後來有請醫生治療、嘗試針灸希望繼續比賽，但手傷恢復不如預期只能決定退賽，透露此次受傷與之前的傷勢、時差等因素無關，就是推槓當下拗到手肘。

究竟傷勢狀況如何，許淑淨說因為還沒去做檢查、還沒照MRI，所以要看醫生才能決定如何處理，目前就只能讓手暫時休息，自覺狀況可能有點嚴重，因為手感覺整個腫起來了。被問到眾多加油聲是否讓她在比賽當下覺得緊張，許淑淨表示其實還好，因為就是想把自己的實力舉出來，但沒辦法就受傷了。

隨後許淑淨忍不住掉下眼淚，表示回去會先養傷，準備明年的亞運會。沉澱休養數日後，許淑淨今於臉書粉專發文感謝大家支持，表示因傷退賽相當惋惜，但要把銀牌獻給大家，勉勵自己擦乾惋惜的眼淚再出發，感謝各界關心，也感謝隨隊醫生與防護員的即時治療。