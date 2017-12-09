NBA》3人繳出雙十成績 公牛延長賽勝黃蜂終止10連敗

馬卡南。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛今作客黃蜂的比賽，雙方鏖戰到延長賽，公牛靠著3人繳出雙十成績，其中新秀馬卡南（Lauri Markkanen）貢獻24分12籃板，帶領公牛在延長賽以119：111擊敗黃蜂，總算結束近期的10連敗。

比賽一開始，雙方上演精彩進攻戰，其中公牛新秀馬卡南單節貢獻5分5籃板，首節打完公牛以31：25領先。不過第2節一開始，黃蜂就打出一波8：0的攻勢逆轉比分，不過公牛仍然緊咬比分，半場打完以52：52平手。

下半場黃蜂豪爾德（Dwight Howard）在禁區展現宰制力，頻在內線取分給金塊帶來極大壓力，進入第4節公牛R.羅培茲（Robin Lopez）連拿5分，幫助公牛取得4分領先，不過黃蜂當家球星沃克（Kemba Walker）在關鍵時刻靠著罰球追平比數，雙方進入延長賽。

延長賽馬卡南再度挺身而出，命中3分球為公牛取得領先，之後就沒讓黃蜂追平比數，終場領公牛在延長賽以119：111擊敗黃蜂，結束近期的10連敗。

公牛共有3人貢獻「雙十」成績，馬卡南攻下24分12籃板雙十成績，R.羅培茲繳出19分10籃板，鄧恩（Kris Dunn）20分6籃板12助攻。

黃蜂方面，豪爾德繳出25分20籃板「雙二十」成績，沃克則有20分5助攻。