MLB》交易案加溫！ 怪力男可能披洋基戰袍

2017/12/09 12:17

史坦頓。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「怪力男」史坦頓否決紅雀、巨人，點名想去道奇、洋基、小熊和太空人等奪冠熱門，各大美媒爆料，洋基正式加入怪力男爭奪戰，和馬林魚談判有進展，如果道奇等他隊沒有更好的報價，怪力男可能會披上洋基戰袍。

美國雅虎記者帕森（Jeff Passan）補充，洋基在史坦頓交易案取得進展，雖然尚未定案，但雙方有信心進入下一步；大聯盟官網記者莫羅西（Jon Morosi）特別點出，馬林魚高層丹鮑（Gary Denbo）曾擔任過洋基球員部副總裁，比任何人都還了解洋基農場。

洋基之所以突然殺出，主要是史坦頓已決定想去的4支球隊，讓洋基在談判中取得有利位置，熟悉洋基農場的基特和丹鮑正在力挽狂瀾，試圖尋找其他球隊扭轉局勢。

知名記者海曼（Jon Heyman‏）表示，馬林魚可能不會得到非常頂級的新秀，但洋基農場深度很夠，主要是錢的問題比較大；官網記者莫羅西說，道奇隊仍未退出爭奪戰，但若沒有更好的報價，史坦頓可能在48小時內被送往紐約。

ESPN預測洋基打線（若怪力男加入）

Brett Gardner
Aaron Judge
Giancarlo Stanton
Greg Bird
Gary Sanchez
Didi Gregorius
Starlin Castro
Chase Headley
Aaron Hicks

相關關鍵字： MLB 洋基 道奇 馬林魚 怪力男

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