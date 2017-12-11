NBA》歐拉迪波47分寫新高 溜馬延長賽順利淘金（影音）

歐拉迪波砍47分寫紀錄。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今於主場迎戰金塊，靠著一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）狂砍生涯新高47分7籃板6助攻，外加延長賽獨拿6分，助隊以126：116擊退來訪的金塊。

開賽錢德勒（Wilson Chandler）手感發燙，一人包辦金塊前10分裡的8分，雖然歐拉迪波單節挹注10分，首節打完溜馬仍以22：35落後。

次節溜馬手感欠佳，金塊一度將分差拉開到19分，幸好溜馬及時回穩，M.透納（Myles Turner）連拿7分，史岱芬森（Lance Stephenson）錦上添花，半場打完溜馬落後7分。易籃後雙方命中率下滑，不過第三節末段歐拉迪波頻頻開火，單節獨拿15分包括3顆外線，助隊以90：88反超。

M.透納。（美聯社）

決勝節兩隊打得膠著，金塊一度領先8分，不過歐拉迪波再次挺身而出，將分差追至2分，儘管關鍵時刻歐拉迪波球沒放進，T.楊恩（Thaddeus Young）成功補籃，兩隊以114分打平。延長賽金塊手感冰冷，僅僅進帳2分，溜馬則在歐拉迪波的帶領下，以10分差順利掏金。

溜馬以歐拉迪波灌進47分最高，M.透納貢獻次高的24分8籃板，楊恩18分；金塊方面，替補的萊爾斯（Trey Lyles）攻下25分最佳，巴頓（Will Barton）及G.哈里斯（Gary Harris）進帳21分，錢德勒18分。

萊爾斯（左）板凳出發繳全隊最高25分（美聯社）