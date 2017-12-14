籃球》寶島夢想家週末回家比賽 華麗結合嘻哈、美食

寶島夢想家本週將在彰化體育館展開主場賽事。（寶島夢想家提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕寶島夢想家籃球隊終於要回家比賽！週六、日將在彰化體育館展開主場開幕戰，球員與球團上下總動員，打造絕佳的主場環境，從球賽、場館布置、美食饗宴、表演活動等樣樣都精心規劃，打造華麗主場！

彰化體育館內布置球員形象照。（寶島夢想家提供）

打造寶島夢想家主場首要任務，便是營造場館整體視覺，從走進彰化體育園區前的路燈旗、場內的主視覺與佈置牆面，以及短TEE、帽TEE、連帽夾克、帽子、等球隊周邊商品，都是由知名潮牌「熱血設計團隊」一手打造，所有視覺與商品都融入潮流風格，絕對讓所有球迷愛不釋手！

彰化體育館外面街道掛著選手海報。（寶島夢想家提供）

12月16日入場的球迷，還會收到一份寶島夢想家特別準備、同樣由熱血團隊設計的「Dreamers小方巾」，感謝粉絲支持，球隊營運經理王宗浩表示：「我們的主場設計不是點到為止，團隊在籌備時希望每一個細節都能呈現完整全面又精緻的體驗，才能讓每個到場的球迷都能覺得好玩、難忘，感受到職業級的主場氛圍。」

開幕當天請到混血兒娛樂超級新人、玖壹壹師弟、台灣當紅嘻哈金童BCW獻唱，他將一連演唱三首最新單曲，其中包含他為夢想家球隊量身訂做的專屬主題曲「天生贏家Born to Win」。

寶島夢想家啦啦隊。（寶島夢想家提供）

不僅只有場內，夢想家連球迷的胃也照顧到，球團特別邀請創意餐車市集進駐，三明治到蔥油餅、珍珠奶茶到金色三麥精釀啤酒，讓所有球迷都能有彷彿置身國外看球、一邊開心看球同時能開心享用美食飲酒的感受。

主場週活動將引進多輛餐車，讓球迷吃飽飽。（寶島夢想家提供）