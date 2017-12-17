路跑》周庭印台北馬拉松創最佳 抱走國內組冠軍

周庭印奪下全馬國內男子第一名。（記者羅沛德攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北馬拉松全程馬拉松冠軍出爐，國內男子組由國立體大周庭印抱走，他跑出2小時24分54秒成績，創下個人最佳，男子組總排第一則是肯亞裔法國籍的奇普洛提克，他以2小時17分49秒封王。

2017台北馬拉松17日清晨6時半起跑，奇普洛提克（Abraham Kiprotich）奪下全馬男子第一名。（記者羅沛德攝）

奇普洛提克。（記者羅沛德攝）

周庭印專項是場地賽長距離，這僅是他個人第四場全程馬拉松，以最佳的2小時24分54秒，帶走國內組冠軍頭銜，他是去年台北馬半程馬拉松冠軍、今年台北世大運男子半馬國手。

周庭印奪下全馬國內男子第一名。（記者羅沛德攝）

女子組方面，肯亞女將奇普羅諾以2小時45分51秒封后，國內組第一則是由朱盈穎的3小時05分32秒。

2017台北馬拉松17日清晨6時半起跑，奇普羅諾（Leah Jebet Kiprono）奪下全馬女子第一名。（記者羅沛德攝）

奇普羅諾奪下全馬女子第一名。（記者羅沛德攝）

2017台北馬拉松17日清晨6時半起跑，朱盈穎奪下全馬國內女子第一名。（記者羅沛德攝）

今天氣溫11度，飄起細雨，濕度偏高，還算適合跑步，但可惜跑者無緣挑戰刷新全程馬拉松大會紀錄。

2017台北馬拉松17日清晨6時半起跑。（記者羅沛德攝）