HBL複賽外卡殊死戰 今日賽事預告與轉播

HBL複賽最後一天為外卡殊死戰。（資料照片，記者黃志源攝）

早安，自由體育替讀者獻上精彩賽事與轉播。

NBA例行賽，金塊客場挑戰勇士，金塊本季首勝就是在勇士主場拿下，不過賽季過了兩個月後，金塊以17勝15負排名西部第六，但是勇士以26勝6負排名聯盟第一，近況更是十分火燙的14連勝，看金塊能否再度扳倒強權勇士。

另一場賽事，拓荒者對上湖人，拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）因傷不確定會出賽，而湖人隊則是近兩戰狀態不錯，先是終止火箭本季最長的14連勝，面對聯盟龍頭勇士也是戰到最後一刻才惜敗，其中庫茲馬（Kyle Kuzma）連續3場攻下25分，湖人前一位菜鳥能繳出這項記錄是LOGO MAN魏斯特（Jerry West），世界最強的籃球比賽，各位球迷可千萬不能錯過。

HBL男子組複賽，複賽最後一天是win or go home的外卡殊死戰，先由宜蘭高中與強恕高中對陣，贏家將與種子隊南湖高中爭奪8強門票。另一邊則是青年高中先與木柵高工對決，贏家再對上東泰高中爭奪8強門票。

SBL例行賽，將於晚間五點由璞園對上台啤，另一場在晚間七點由富邦對上金酒，各位球迷都可以在自由體育看到轉播與賽事新聞。

NBA例行賽

09:30 金塊vs.勇士 緯來體育

10:00 拓荒者vs. 湖人 愛爾達體育1台 緯來體育（12:00 D-LIVE）

HBL複賽外卡戦

11:30 強恕高中 vs.宜蘭高中 FOX體育台

13:10 木柵高工 vs.青年高中 FOX體育台

16:00 南湖高中 vs.強恕高中or宜蘭高中勝隊 FOX體育台

17:40 木柵高工or青年高中勝隊 vs. 東泰高中 FOX體育台

SBL例行賽

17:00 璞園vs.台啤 緯來體育、愛爾達體育2台

19:00 富邦vs.金酒 緯來體育、愛爾達體育2台