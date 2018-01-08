中職》「林教練」第1天 林岳平：「既然退了，就沒有遺憾」

統一獅投手林岳平轉教練第1天。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕今年轉任二軍投手教練，「大餅」林岳平今天正式以「新身分」上工，他說其實從去年秋訓開始就有在適應教練工作，對於不少人認為自己還可以投，他則說，「既然退了，就沒有遺憾。」

獅隊在去年11月30日宣布林岳平轉任二軍投手教練，一直到今天投手群提前報到，林岳平才首次以正式教練身分亮相。球團人員笑著對他說，「林教練好!」林岳平則回說，「我今天也來領裝備。」跟球員時代不同，他今天領的是碼錶，是之後當教練的基本配備。

林岳平轉教練第1天。（記者黃志源攝）

林岳平月底才將滿36歲，他卻毅然決定結束13年的生涯，「很多人都認為我還可以投，但我認為現在球隊需要我當的是教練，我就去做，用不一樣的身分去幫助球隊。」

「其實我在秋訓前一天，才接到球團希望我轉任教練的訊息。」當時林岳平希望球隊和教練團給他思考的時間，「在考慮兩個星期後，決定接受轉任教練的提議。」

在球員生涯留下129次救援成功，林岳平對過去的紀錄並不戀棧，他希望未來替球隊培養出更多好手，「我現在的工作就是要去瞭解選手，幫助他們找出自己的特色。」

林岳平。（記者黃志源攝）

林岳平。（記者黃志源攝）