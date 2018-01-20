澳網》謝淑薇16強無懼柯珀：「我會嘗試！全力以赴！」

謝淑薇再爆冷門擊敗波蘭好手。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年度四大滿貫率先登場的澳洲網球公開賽，32歲老將謝淑薇女單再爆冷門，激戰1小時39分鐘後，6：2、7：5氣走了波蘭第26種子拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska），連戰皆捷追平2008年勇闖16強的大滿貫單打紀錄，獲悉下個對手為前任世界球后的德國第21種子柯珀（Angelique Kerber）時，小薇深深吸了口氣說：「我會嘗試！全力以赴！」

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剛滿30歲的柯珀（Angelique Kerber）左手持拍，稍早則以6：1、6：3痛擊東山再起的俄國人氣美女莎拉波娃（Maria Sharapova），締造開季8連勝，也朝2016年澳網首度大滿貫女單封后邁進。謝淑薇賽後受訪時，當主持人提及，下個對手就是來勢洶洶的「左手劍」柯珀時，全場觀眾都為之驚呼好大一聲，但她倒是老神在在，用英語笑回會再勇於嘗試，並握拳振臂高喊：「全力以赴！」除了為自己和球迷加油打氣，也期許第4輪能再接再厲，持續上演「小蝦米扳倒大鯨魚」的精彩好戲。

謝淑薇目前單、雙打都晉16強，至少可獲28.5萬澳幣（約682萬台幣）獎金。她感謝全場熱情加油的球迷力挺，讓自己在場上並不孤單，反而獲得力抗種子名將的能量和動力，「這種一場定生死的大賽，又面對高排名強敵，我很需要大家支持。」她也再度強調，自己與澳洲頗有淵源，尤其資深教練保羅（PaulMcNamee）就是地主，還曾於澳網大會服務，總能適時提供許多幫助，讓她無後顧之憂上場拚戰。

謝淑薇與柯珀曾交手一回，即2013年馬德里紅土64強，當時柯珀3：6、6：3、6：2逆轉勝，如今小薇準備報仇雪恥。

德國好手柯珀。（法新社）