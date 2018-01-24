「海峽組合」力拼晉級女雙冠軍賽 今日賽事預告與轉播

謝淑薇。（路透社）

早安，自由體育為您送上精彩賽事！

澳網第十天，女雙4強方面，謝淑薇與搭檔彭帥將在早上8點對決米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic）與巴波斯（Timea Babos）。昨天直落二擊敗捷克雙嬌的「海峽組合」今天能否再接再厲闖進冠軍賽呢？請球迷們一起為台灣選手加油！

男單8強部分，早上10點將上演本屆澳網兩大黑馬對決，由韓國選手鄭泫對上美國選手桑德格倫（Tennys Sandgren）。下午4點30分由「瑞士特快車」費德爾（Roger Federer）迎戰捷克好手柏蒂奇（Tomas Berdych）。

女單8強方面，早上8點由上一場驚險擊敗謝淑薇的柯珀（Angelique Kerber）出戰基絲（Madison Keys）。中午12點由球后哈勒普（Simona Halep）對決捷克第6種子普莉絲可娃（Karolina Pliskova）。場場精彩，喜愛網球的球迷們不要錯過囉！

NBA例行賽，騎士做客挑戰馬刺。騎士近況差，近6場僅1勝5敗，且根據ESPN爆料，球隊日前的會議中，有多人受到指責，氣氛相當火爆。「詹皇」（LeBron James）勢必得帶領球隊走出低潮。

而馬刺目前以30勝18敗暫居西部第四，但球隊大將雷納德（Kawhi Leonard）因傷將無限期休戰，絕對會對團隊造成影響，板凳球員必須跳出來頂替雷納德的空缺。

另一場比賽由勇士坐鎮主場迎戰尼克。目前仍在東部後半段徘徊的尼克隊能否擊敗進攻兇猛的勇士，再次回到東部前八的行列呢？精彩比賽，請球迷們鎖定轉播囉！

澳網

08:00開始 （FOX體育）

NBA例行賽

09:00 騎士@馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台

11:30 尼克@勇士 緯來體育

爆米花棒球聯賽 冠軍賽G2

17:00 合作金庫@台北興富發 愛爾達體育2台