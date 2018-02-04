棒球》角色就像陳金鋒 3台將赴日打女子職棒史上首例

出身台北市立大學的3位球員曾琪、謝鈺瀅和沈嘉玟（左起），今年將征戰日本女子職業棒球聯盟，史上首例。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕出身台北市立大學的3位球員曾琪、謝鈺瀅和沈嘉玟，今年將征戰日本女子職業棒球聯盟（Japan Women's Baseball League；JWBL），史上首度有台灣球員打日本女子職棒，3女台將預計3月初出發，球評曾文誠說，「3人是第一批到日本打女子職棒的選手，角色就像當初陳金鋒赴美發展。」

JWBL成立於2009年8月17日，一開始只有2隊，目前發展成4隊，包括京都Flora、愛知Dione、埼玉Astraia，和根據地也在京都的育成球隊REIA，該聯盟選手培育負責人杉浦綾透露，日本女子職棒最高薪球員為去年聯盟打擊三冠王岩谷美里，年薪1000萬日圓（約268萬台幣），曾琪、謝鈺瀅和沈嘉玟都簽1年合約，初期月薪為25萬日圓（約6.7萬台幣），再看她們的表現有獎勵制度。

曾琪現年25歲，擔任投手和外野手，弟弟是旅美好手曾仁和，她將加盟愛知Dione，穿上14號球衣，她說，「夢想成真了一半，要真正上去比賽才算圓夢。」曾仁和去年首度上大聯盟，曾琪今年也成功挑戰JWBL，姐弟倆先後圓夢。

曾琪的弟弟是旅美好手曾仁和。（記者羅志朋攝）

同為25歲的謝鈺瀅，身高僅156公分，個頭嬌小，擔任投手和內野手，經常扛開路先鋒，她加盟京都Flora，球衣背號24號，她認為，日本女選手身材和台灣差不多，但他們基本動作扎實，穩定性好。

謝鈺瀅。（記者羅志朋攝）

沈嘉玟則與謝鈺瀅在京都Flora當隊友，年僅23歲，是3人當中年紀最小，專職外野手，原本沈嘉玟要當警察賺錢養家，而且已補習準備報考公職，為了實現夢想，決定暫時「棄警從棒」，入團測試2次才通過。

沈嘉玟。（記者羅志朋攝）

曾琪、謝鈺瀅和沈嘉玟通過JWBL測試順利入團，杉浦綾表示，看的不只是選手實力，還要有共同的理念，在測試時聯盟有問過3人退休後想做什麼，她們回答返台後想當教練，以指導者身分將技術和經驗傳承給學妹，這讓聯盟很感動，希望能將女子棒球運動推廣到全世界。

曾文誠今天出席3女台將加盟記者會，他說，女子棒球選手是最認真、但也最容易被忽略的一群，過去很多國內女子棒壘選手，大學畢業後就結束球員生涯，曾琪、謝鈺瀅和沈嘉玟是第一批到日本打女子職業棒球的台灣選手，角色就像當初陳金鋒去美國打球。

出身台北市立大學的3位球員沈嘉玟、曾琪和謝鈺瀅（左起），今年將征戰日本女子職業棒球聯盟，史上首例。（記者羅志朋攝）

曾琪（左）與日本女子職業棒球聯盟選手培育負責人杉浦綾（右）。（記者羅志朋攝）

今天日本女子職業棒球聯盟為曾琪、謝鈺瀅和沈嘉玟舉辦在台加盟記者會，球評曾文誠（左二）也出席。（記者羅志朋攝）

日本女子職業棒球聯盟比賽用球。（記者羅志朋攝）