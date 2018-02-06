籃球》17歲譚傑龍今加入台灣男籃集訓 周俊三：值得培養的新血！

譚傑龍。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃為了備戰世界盃亞洲區資格賽第二階段，昨在台啤球場報到，今天首度練球，更徵召HBL男子甲級泰山高中202公分、17歲長人譚傑龍前來，期盼這位潛力長人能提前適應成人隊狀況。

泰山在106學年度HBL高中籃球聯賽以第5名收尾，宣告譚傑龍高中生涯告一段落。事實上，台灣男籃總教練周俊三早在第一階段就已注意到現今高中籃壇的長人，如今適逢國家隊第二階段集訓，他才決定徵召譚傑龍前來。

周俊三表示，譚傑龍具備不錯的高度，且身體又有厚度，即便現階段在球場上的經驗較差，仍是名值得培養的年輕潛力長人。譚傑龍今日首度練完球後，周俊三就近觀察，認為譚傑龍練球十分認真且又有拚勁。

擁有U16亞青、U17世青經驗的譚傑龍，今年6月2日才滿18歲，成為近年最年輕在台灣男籃培訓的球員。

譚傑龍昨日下午接獲要前往國家隊集訓消息，即便從高中就朝加入國家隊為目標，但他起初仍有些受寵若驚。譚傑龍今日踏進台啤球場，看到有先前就認識的裕隆中鋒李德威，而效力台啤的李愷諺、黃聰翰也都對他很好，讓他緊張感稍稍減低。

經過一早的訓練後，譚傑龍坦言，首次與成人國手進行集訓，發覺強度真的比HBL高出許多，期盼自己能享受這段集訓過程及增加自己的經驗值，他會努力吸取教練、學長的指導，並加強外線能力，使自己變得更出色。

總教練周俊三。（資料照，記者陳志曲攝）