NBA》幹籃哥交易後5連勝 活塞破網躍上東區第8

自從交易來葛瑞芬之後，活塞就未嘗敗戰滋味。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自從得到明星大前鋒「幹籃哥」葛瑞芬（Blake Griffin）後，活塞就不知敗戰滋味，準備開始衝擊季後賽，今天在主場又以115：109擊敗籃網，拿下這場比賽後，活塞也從第九升到第八，擠下七六人。

得到葛瑞芬之後，勢如破竹的活塞，在今日賽前就已拿下4連勝，今天對上難纏的籃網，首節就雖籃網被打出一波11：5的攻勢，不過靠著「抓猛」卓蒙德（Andre Drummond）在禁區的優勢，活塞先將比數扳平並超前，第一節以26：21領先。

卓蒙德今天一個人就抓下27個籃板。（法新社）

次節兩隊戰況仍膠著，最後3.7秒時，卡羅（DeMarre Carroll）靠著三分打，助籃網將比分追平，不過活塞卻不肯錯過最後的進攻機會，I.史密斯（Ish Smith）命中壓哨三分，讓活塞在上半場打完仍保持領先。

易籃後，汀維迪（Spencer Dinwiddie）先投進一顆三分球，再度追平兩隊比數，籃網不斷從三分外線出手，不過命中率仍不高，一度讓活塞擴大領先來到雙位數，不過在節末活塞的火力也漸歇，第三節打完活塞以6分領先。

而到了關鍵的最末節，籃網靠著克拉布（Allen Crabbe）爆發單節狂飆16分，助籃網將比分追到僅剩3分之差，不過葛瑞芬再度發揮他的價值，一口氣連拿5分，墊下勝基，最終活塞就以115：106擊敗籃網，喜迎交易來葛瑞芬後的5連勝。

籃網克拉布砍下34分。（法新社）

葛瑞芬。（法新社）



活塞此役戰勝後，就幾下七六人殺進東岸8強，「抓猛」卓蒙德一個人就抓下27個籃板拿下17分，葛瑞芬繳出全隊最高的25分和7次助攻，S.強森（Stanley Johnson）則挹注19分。

苦吞四連敗的籃網隊，克拉布三分球14投6中，得到34分表現最為亮眼，卡羅、汀維迪也都分別繳出雙十的成績，可惜後繼無力最後仍不敵活塞。