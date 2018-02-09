MLB》打槍工會自辦訓練營 波拉斯：我自己有資源

波拉斯有充足資源供客戶球員使用。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓開跑在即，仍有超過一百位自由球員還沒簽約，美媒報導球員工會正慎重考慮另開「自由球員春訓營」的可能，但知名經紀人波拉斯（Scott Boras）率先打槍，強調自己的客戶球員都不會參加。

今年自由市場異常冷清，球員簽約進展相當緩慢，距離春訓只剩不到2週，卻還有逾百位球員未完成簽約，若春訓開始仍未找到新東家，可能影響球員的季前訓練進度，為此球員工會正積極籌辦「自由球員訓練營」提供暫時性協助，然而知名經紀人波拉斯可不打算讓自己的客戶參加。

《ESPN》記者指出，波拉斯已明確表態不會讓客戶球員參加球員工會的季前訓練營，因為波拉斯經濟公司已經有2座訓練基地，設備、資源、人力一應俱全，「我們自己有資源、人力，能確保我們的球員在達成合約協議時，也把自己準備好了。」波拉斯說。

美媒認為，若波拉斯旗下的球員都不參加，其他的自由球員也可能婉拒球員工會籌辦的訓練營，因為參加這樣的訓練可能有受傷風險，就算有保險、對於尚未簽約的球員來說仍屬不妥。

大聯盟知名記者羅森索（Ken Rosenthal）隨後透露，部分已簽約的球員可能會在向母隊報到前，先出席球員工會舉辦的訓練營，用實際行動表達支持。此訓練營預計將由前太空人主帥Bo Porter主導，參與的球員不能帶私人訓練師，交通、住宿會由公會統一安排，球員將享有每日津貼，並提供基本保險。