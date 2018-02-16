石垣島交流戰》桃猿派「秀砲」打4棒和羅德超級新秀對決

2018/02/16 16:34

桃猿、羅德交流賽。（取自Lamigo臉書）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕2018年亞洲門戶交流戰，桃猿「洪總」洪一中今率桃猿第3度到石垣島和羅德交流戰，先發打序也已出爐，由陳俊秀擔任第4棒，和18歲羅德超級新秀安田尚憲互別苗頭。

羅德隊安田尚憲。（記者陳志曲攝）

羅德隊鈴木大地打擊練習。（記者陳志曲攝）

桃猿隊清晨5點就在桃園機場集合，搭乘早上7點的班機赴石垣島進行交流。洪總笑說，這是他第一次在大年初一出差，也是頭一次沒有回高雄老家吃年夜飯，今年就在台北過年。

到了石垣島後，羅德球團人員赴機場接機，全隊也抵達羅德春訓基地練球。只是到了下午天候不佳下雨，桃猿則改到室內練習。洪總在一旁督軍，也排好明天的先發打序。

Lamigo桃猿到石垣島中央棒球場練球，主球場鋪上防水布。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

桃猿3、4、5棒由郭嚴文、陳俊秀和梁家榮擔任，而羅德先發打序則只確定由18歲新秀安田尚憲擔綱。安田曾來台參加馬自達青棒賽，明天將是他頭一次面對台灣職棒打者，他也想拿出好的表現。

日媒將安田尚憲拿來跟火腿「怪物」清宮幸太郎比擬，他則表示清宮是名好打者，兩人都投入職棒舞台後，也希望都能拿出好表現。

桃猿先發打序：

1棒詹智堯 中外野手

2棒郭永維 左外野手

3棒郭嚴文 二壘手

4棒陳俊秀 DH

5棒梁家榮 三壘手

6棒林承飛 游擊手

7棒楊岱均 一壘手

8棒劉時豪 捕手

9棒余德龍 右外野手

相關關鍵字： 中職 Lamigo桃猿 石垣島交流戰

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