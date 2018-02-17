棒球》阿飛對陳冠宇開砲 「就抓直球」

林承飛從陳冠宇手中敲出全壘打。（記者陳志曲攝）

〔特派記者倪婉君／石垣島報導〕桃猿「阿飛」林承飛今對羅德左投陳冠宇的第2球就開轟，阿飛表示其實在場邊就有跟隊友林立討論，「就抓直球，因為想太多也打不好。」；陳冠宇則說被他打沒關係，至少這場狀況比上一場練習賽好。

桃猿今對羅德的「亞洲門戶交流戰」首戰登場，結果雙方互不相讓，包括詹智堯、林承飛都開轟，終場桃猿9：10輸球，但贏得現場球迷喝采。「洪總」洪一中表示，這場打擊表現不錯，但投手相較之下顯得較弱。

擔任第6棒先發游擊手的林承飛，雖然才20歲，但已是來過3次石垣島的「老鳥」。相較之下都會「等球、看球」的心態，阿飛這次主動進攻，像3局上對陳冠宇的第2球就攻擊，結果形成中外野陽春砲。

阿飛說，「在場邊就跟林立討論，他說學長很厲害，乾脆就抓直球攻擊，因為想太多也打不好。」阿飛在9上又擊出中外野二壘安打，展現不俗的長打功力。

在3上登板的陳冠宇，一上場就遭阿飛砲轟，他說，「因為第一球投得不錯，第二球就想投邊角一點，結果位置還是投得不差，但球的轉速較沒有到位，就被打全壘打了。」陳冠宇認為今年的投球品質較不穩定，是他之後要改進之處，也希望這段時間進牛棚好好調整，看3月有沒有機會升上一軍。

陳冠宇。（記者陳志曲攝）

陳冠宇。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿林承飛（左）跳起觸殺跑者。（記者陳志曲攝）



桃猿先發投手黃子鵬。（記者陳志曲攝）