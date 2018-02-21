中職》北海道戰日本火腿 Lamigo桃猿參賽名單公布

Lamigo桃猿隊2月28日與3月1日赴日至北海道與日本火腿鬥士隊在札幌巨蛋進行兩場「Asia Friendship Series in Hokkaido」交流賽。（桃猿隊提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕Lamigo桃猿隊2月28日與3月1日赴日至北海道與日本火腿鬥士隊在札幌巨蛋進行兩場「Asia Friendship Series in Hokkaido」交流賽，雙方繼2006年亞洲職棒大賽後再次碰頭，Lamigo桃猿隊今公佈參賽名單。

猿隊總教練洪一中曾透露，赴北海道兩場交流賽由於距開季較近，預計多安排主力球員，兩屆年度MVP、頗受日本媒體關注的王柏融在這次陣中，備受期待的年輕投手黃子鵬，則是石垣島和北海道兩次交流都在陣中。

猿隊由總教練洪一中領軍，投手王溢正、陳禹勳、道恩斯、尼克斯、克恩三世、王躍霖、林柏佑、林樺慶、朱俊祥、黃子鵬；捕手林泓育、劉時豪、嚴宏鈞；內野手林承飛、陳俊秀、朱育賢、郭嚴文、林立、林智平、梁家榮；外野手則是王柏融、詹智堯、余德龍、陽耀勳以及藍寅倫，共計10名投手、3名捕手、7名內野手、5名外野手。

為了豐富賽事週邊，日本火腿邀請啦啦隊長阿誠、山G率領LamiGirls巫苡萱、羚小鹿、琳妲以及籃靖玟前往應援。台灣方面的現場直播工作則由Eleven Sports負責。