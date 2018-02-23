NBA》明星賽同隊機不可失！ 恩比德揪字母哥來七六人

恩比德邀約亞德托昆波加入七六人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽是一年一度的聯盟盛事，眾多球星齊聚一堂攜手獻技，生涯首度入選的七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）可不打算錯過這個大好機會，直接力邀公鹿球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）加入七六人。

儘管亞德托昆波的合約還有整整三年才到期，但恩比德已搶先卡位開始招募，亞德托昆波今天練完球受訪時自爆，在明星賽期間，同屬「柯瑞隊」的恩比德已開口邀約他加盟七六人。「他告訴我，我應該相信過程，去費城為七六人打球。」亞德托昆波笑說。

談到這次明星賽的主辦城市洛杉磯，曾說自己基因裡有忠誠因子、想永遠待在公鹿的亞德托昆波說：「我永遠無法想像我在這裡（洛杉磯）打球，在這邊待個兩三天很好，但再多就不行了。在密爾瓦基（公鹿所屬）、我愛密爾瓦基，我能自在的走在街上、不被任何人打擾，不會有人打斷我講話或是幹嘛，我喜歡密爾瓦基的安靜和淡定。」

總是有話直說、有「推特王」稱號的恩比德，日前在球星杜蘭特（Kevin Durant）成為自由球員時，也曾力邀杜蘭特加入七六人，雖然恩比德才23歲、聯盟資歷不到2年，但在招募大咖球星加盟時可是完全沒在害羞。

亞德托昆波要到2021年才成為自由球員。（資料照，美聯社）