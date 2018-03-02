中職》好康超多！ 富邦悍將悠遊聯名卡上市

富邦悍將啦啦隊女孩Amis秀出悠遊聯名卡。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕台北富邦銀行與台灣大哥大、富邦育樂聯手推出「富邦悍將悠遊聯名卡」，融合手機、信用卡、悠遊卡、簽帳金融卡等功能，富邦悍將球迷辦卡可享7大優惠，包含主場內野門票5折起、觀賽回程北捷100%補貼、VIP室觀賽、官方商品95折、消費滿額送「M+富邦悍將紅包」等，還有最「悍」新戶刷卡禮－富邦悍將球員同款行李箱！

此外，富邦悍將悠遊聯名簽帳金融卡、悍將特仕款存摺及存摺套也將同步上市，台北富邦銀行新莊分行也將變身為「富邦悍將主題分行」，台灣大哥大M+ messenger首次和運動賽事的結合，可搶「M+富邦悍將紅包」。

除了「富邦悍將悠遊聯名卡」的七大優惠外，還有許多限時優惠等著悍將球迷，3月5日至8月31日，刷富邦悍將悠遊聯名卡累積一般消費金額滿NT$200,000（含）以上，前10名尊享2018年季後賽優先購票權（每卡每場限購2張）。於富邦悍將主場以Apple Pay等行動支付使用富邦信用卡消費送「利口樂」乙包，限量5,000包。

富邦育樂總經理蔡承儒表示，球迷期待「富邦悍將悠遊聯名卡」的呼聲，我們一直放在心上，這次和台北富邦銀行共同推出的「富邦悍將悠遊聯名卡」，卡面秉持品牌精神維持簡單呈現質感，也是富邦首張將卡號放置於背面的卡別，卡體選用「悍將藍」，注入悍將精神，考慮到有些球迷年紀較小，故同時推出「富邦悍將悠遊聯名簽帳金融卡」，連存摺和存摺套都是悍將特仕款，存摺套跳脫過去形式，加上證件帶後還可以直接變成「球票套」。

富邦悍將悠遊聯名卡上市，融合手機、信用卡、悠遊卡、簽帳金融卡等功能，辦卡可享7大優惠。（記者羅志朋攝）

富邦悍將悠遊聯名卡上市，融合手機、信用卡、悠遊卡、簽帳金融卡等功能，辦卡可享7大優惠。（記者羅志朋攝）

富邦悍將領隊蔡承儒（左），今天出席富邦悍將悠遊聯名卡上市記者會。（記者羅志朋攝）

富邦悍將悠遊聯名卡。（記者羅志朋攝）

富邦悍將悠遊聯名卡上市，融合手機、信用卡、悠遊卡、簽帳金融卡等功能，辦卡可享7大優惠。（記者羅志朋攝）